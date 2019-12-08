رئيس لجنة حكام خليجي 24 يشيد بنجاح تقنية (فار)

أكد العراقي طارق أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الخليج العربي نجاح استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتي تم استخدامها لأول مرة في بطولات الخليج على مر التاريخ مؤكدا أنها حققت الهدف المرجو منها .

وقال طارق أحمد في تصريحات صحفية :” تقنية (فار) ساهمت بشكل كبير في تلافي عدد كبير من الأخطاء، قياساً بغيرها من البطولات مما يؤكد أن البطولة كانت مميزة والكُل ساهم في نجاحها”.

وشدد طارق أحمد على التميز الكبير على صعيد المستوى الفني للبطولة وما قدم من أداء خلال المباريات والمنافسات في خليجي 24 ، وقال إن النجاح واضح ومشهود ولا توجد أخطاء مؤثرة أو تعرض أي فريق لظلم وتأثر بقرارات تحكيمية عكسية خاصة أن جميع الحكام المتواجدين من النخبة في بلدانهم وقاراتهم .

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وثمن طارق أحمد دور رئيس اتحاد الخليج العربي الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على الجهود الكبيرة التي بذلها ودعمه للجان التي شكلت في البطولة وأيضاً حرصه على تواجد تقنية (فار)، وهو ما أعطى الجميع ثقة بالعملية التحكيمية وجعل المستوى التحكيمي في خليجي 24 أن افضل المستويات على نطاق دورات كأس الخليج السابقة.

وأوضح طارق أحمد أن جميع الحكام المشاركين في البطولة الذين استمروا أو من غادر خضعوا خلال مبارياتهم إلى تقييم من قبل المراقبين والمقيمين، وأغلبهم حظي بإشادة من قبل اللجنة.

وأختتم طارق أحمد تصريحاته بقوله :”إن البطولة نجحت بامتياز من كافة الجوانب الفنية والتنظيمية ولله الحمد”.