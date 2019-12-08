السعودي عطيف أفضل لاعب في خليجي 24

أحرز اللاعب السعودي عبد الله عطيف بلقب أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج (خليجي 24) لكرة القدم التي اختتمت فعالياتها اليوم الأحد في قطر.
واستحق عطيف اللقب بعد العروض القوية التي قدمها مع الفريق وساهم من خلالها في تأهله إلى المباراة النهائية لهذه النسخة قبل أن يخسر صفر 1/ أمام نظيره البحريني.
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