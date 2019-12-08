سجل أبطال كأس الخليج العربي منذ عام 1970

كأس الخليج العربي هي بطولة كرة قدم تقام كل عامين في الدول العربية في الخليج العربي ، وأقيمت أول بطولة في عام 1970م في مملكة البحرين بعد الألعاب الأولمبية في المكسيك.
وقد بدأت البطولة بأربعة فرق، ثم تتالت فرق الخليج العربي للإنضمام لتصل إلى سبعة فرق، وبعد الحرب الخليجية الثانية تم إستبعاد جمهورية العراق التي عادت إلى البطولة في النسخة السابعة عشرة عام 2004م، بعد أن تم ضٌم منتخب الجمهورية اليمنية في الدورة التي قبلها ، ليصبح عدد الفرق ثمانية فرق.
وعن الكأس السادسة (خليجي 24) فقد قدمتها دولة قطر وبذلك تكون قطر أكثر من قدمت تصاميماً لكأس الخليج، وتصميم هذه الكأس جاء على شكل مبخر يحمل في أعلاه لؤلؤة بها شرخ يلتئم، وتلتف حولها الغترة والشماغ الخليجي من الأسفل إلى الأعلى، دلالة على تلاحم أبناء الخليج رغم الظروف السياسية في المنطقة، وصُنعت الكأس في مصنع بيرتوني الشهير في إيطاليا، وهو ذات المصنع الذي صُنع فيه كأس العالم الحالي لكرة القدم، والكأس من الذهب الخلص بارتفاع 47 سم.
ونستعرض معكم السجل التاريخي لأبطال كأس الخليج العربي.
يتصدر منتخب الكويت لائحة أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب كأس الخليج العربي فى نسخه الـ24، برصيد 10 ألقاب.
ويأتي فى الترتيب الثاني برصيد ثلاث ألقاب منتخبات (السعودية، وقطر، والعراق).
وفى رصيد كلاً من منتخبي الإمارات وعمان لقبين لكل منتخب.
بينما منتخب اليمن الوحيد الذي لم يتوج بالكأس الغالية فى أي نسخة.
وإليكم جدول أبطال كأس الخليج العربي+ وصيف كل نسخة :
|الموسم+ البلد المستضيف
|البطل
|الوصيف
|1970- البحرين
|الكويت
|البحرين
|1972- السعودية
|الكويت
|السعودية
|1974- الكويت
|الكويت
|البحرين
|1976- قطر
|الكويت
|العراق
|1979- العراق
|العراق
|الكويت
|1982- الإمارات
|الكويت
|البحرين
|1984-عمان
|العراق
|قطر
|1986- البحرين
|الكويت
|الإمارات
|1988- السعودية
|العراق
|الإمارات
|1990- الكويت
|الكويت
|قطر
|1992- قطر
|قطر
|البحرين
|1994- الإمارات
|السعودية
|الإمارات
|1996-عمان
|الكويت
|قطر
|1998- البحرين
|الكويت
|السعودية
|2002- السعودية
|السعودية
|قطر
|2003- الكويت
|السعودية
|البحرين
|2004- قطر
|قطر
|عمان
|2007- الإمارات
|الإمارات
|عمان
|2009- عمان
|عمان
|السعودية
|2010- اليمن
|الكويت
|السعودية
|2013- البحرين
|الإمارات
|العراق
|2014- السعودية
|قطر
|السعودية
|2017- الكويت
|عمان
|الإمارات
|2019- قطر
|البحرين
|السعودية
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