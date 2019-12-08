الإماراتي علي مبخوت يفوز بجائزة الهداف في خليجي 24

أحرز الإماراتي علي مبخوت لقب هداف بطولة كأس الخليج (خليجي 24) لكرة القدم التي أختتمت فعالياتها اليوم الأحد في قطر. ونال مبخوت اللقب بعدما سجل خمسة أهداف لفريقه رغم خروجه من الدور الأول للبطولة ولم يقترب منه سوى أكرم عفيف وعبد الكريم حسن لاعبي المنتخب القطري برصيد ثلاثة أهداف لكُل منهما.

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