السعودي فواز القرني أفضل حارس مرمى في خليجي 24

أحرز السعودي فواز القرني لقب أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الخليج (خليجي 24) لكرة القدم التي اختتمت فعالياتها اليوم الأحد في قطر. واستحق القرني اللقب بعد العروض القوية التي قدمها مع الفريق وساهم من خلالها في تأهله إلى المباراة النهائية لهذه النسخة قبل أن يخسر صفر / 1 أمام نظيره البحريني.

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