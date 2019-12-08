البحرين تتوج بطلة للمرة الأولى بفوزها على السعودية

توجت البحرين بلقب كأس الخليج لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، وذلك بفوزها في نهائي النسخة الرابعة والعشرين “خليجي 24” التي استضافتها قطر، على السعودية 1-صفر الأحد على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في الدوحة.
وسجل محمد الرميحي الهدف الوحيد في الدقيقة 69 من المباراة التي فرطت خلالها السعودية بفرصة التقدم بعد إهدارها ركلة جزاء في الشوط الأول عبر سلمان الفرج (12).
وفشلت السعودية بالتالي في إحراز لقبها الأول منذ 2003 والرابع في تاريخها، وتجديد تفوقها على البحرين بعد أن تغلبت على الأخيرة 2-صفر في دور المجموعات.
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