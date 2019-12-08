أهداف مباراة السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24

شاهد أهداف مباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج اليوم الأحد 8-12-2019، الذي استضافه ملعب نادي الدحيل “ستاد عبد الله بن خليفة”.

السعودية أضاعت ركلة جزاء في الدقائق العشر الأولى من اللقاء لقائد الفريق “سلمان الفرج” الذي جازف بتسديد الكرة في المقص الأيمن لترتطم الكرة في العارضة وتخرج إلى المدرجات.

وردت العارضة كذلك هدفًا للمنتخب السعودي بتصويبة قوية من لاعب الهلال “سالم الدوسري” أطلقها من حوالي 22 ياردة في الدقيقة الثالثة.

وعلى عكس سير اللعب، استطاع منتخب البحرين من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 69 عن طريق اللاعب محمد الرميحي بعد تلقيه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من صاحب الرقم 20 “مهدي حميدان”.

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أهداف السعودية والبحرين اليوم

اللقطات من حساب بي إن سبورتس الرسمي + قناة الكأس القطرية

تسديدة سالم الدوسري

ركلة الجزاء الضائعة

هدف محمد الرميحي لمنتخب البحرين