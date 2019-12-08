اخبار الرياضه

الإصابة تبعد الجزائري عطال عن الملاعب لفترة طويلة

0 نشر
وكالات عالمية 0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي نيس الفرنسي، الأحد، غياب الجزائري يوسف عطال لفترة طويلة بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “كشف التشخيص عن وجود إصابة في الركبة اليمنى للاعب يوسف عطال البالغ من العمر 23 عامًا، والذي سيغيب لفترة طويلة”.

وتعرض عطال للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ميتز أمس السبت في الجولة السابعة عشر للدوري الفرنسي، وخرج في الدقيقة 30 من المباراة التي فاز فيها فريقه بأربعة أهداف لهدف.

ويحتل نيس المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة بعد 17 مباراة، ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 39 نقطة.

كان عطال قريبًا من الأنتقال إلى (البريمرليغ) في الانتقالات الشتوية بعد أشارت تقارير إعلامية لوجود إهتمام من جانب ، ولكن انتقاله أصبح صعبًا الآن بعد الإصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تبعد الجزائري عطال عن الملاعب لفترة طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا