الإصابة تبعد الجزائري عطال عن الملاعب لفترة طويلة

أعلن نادي نيس الفرنسي، الأحد، غياب الجزائري يوسف عطال لفترة طويلة بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “كشف التشخيص عن وجود إصابة في الركبة اليمنى للاعب يوسف عطال البالغ من العمر 23 عامًا، والذي سيغيب لفترة طويلة”.

وتعرض عطال للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ميتز أمس السبت في الجولة السابعة عشر للدوري الفرنسي، وخرج في الدقيقة 30 من المباراة التي فاز فيها فريقه بأربعة أهداف لهدف.

ويحتل نيس المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة بعد 17 مباراة، ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 39 نقطة.

كان عطال قريبًا من الأنتقال إلى الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) في الانتقالات الشتوية بعد أشارت تقارير إعلامية لوجود إهتمام من جانب تشيلسي، ولكن انتقاله أصبح صعبًا الآن بعد الإصابة.