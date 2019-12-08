جاسم الشكيلي : خليجي 24 حققت أهدافها، والعداد للنسخة التالية يبدأ بعد ساعات

أكد جاسم الشكيلي نائب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم أن النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج (خليجي 24) حققت الأهداف المنشودة بلم شمل المنتخبات الخليجية بغض النظر عن الجانب التنافسي والفوز والخسارة.

وأشاد الشكيلي بالعمل الكبير الذي قامت به اللجنة المنظمة المحلية في الاتحاد القطري لكرة القدم لإخراج الحدث بأبهى صورة ممكنة مشدداً على أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً.

وقال الشكيلي : “يعلم الجميع أن الهدف المنشود تحقق ، والبطولة نجحت قبل أن تبدأ بمشاركة المنتخبات الخليجية الثمانية. حققت خليجي 24 مقاصدها التي تتعدى المستوى التنافسي ومن يفوز ومن يخسر. الأهم كان بالنسبة لنا أن يلتئم شمل الأشقاء الخليجيين وأن تقام البطولة دون احتجاب أي منتخب حتى تحافظ على خصوصيتها ورونقها وقيمتها في جمع الأشقاء”.

وأوضح : “لم يكن مهماً من يفوز ومن يخسر ، بل الأهم كان في تواجد الجميع”.

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وعن بدء الإجراءات التي تخص استضافة النسخة المقبلة من البطولة (خليجي 25) ، قال الشكيلي : “فور إنتهاء البطولة الحالية ستبدأ الإجراءات الخاصة بإستضافة البطولة المقبلة، أي أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد توزيع كراسة الشروط التي تتضمن المعايير المطلوب توفيرها في الأستضافة حيث فرغت الأمانة العامة من إعداد الكراسة وجرى اعتمادها بالشكل الرسمي من قبل المكتب التنفيذي” .

وأضاف : “عقب استلام الاتحادات للكراسة ، سيبدأ الجدول الزمني المرفق بدفتر الشروط. سيكون هناك موعد محدد لأستقبال الملفات ومن ثم سيتم تشكيل لجنة لدراسة تلك الملفات على أن تقوم بزيارات ميدانية للتأكيد من توفير الشروط قبل أن ترفع اللجنة توصية للمكتب التنفيذي ليتم عرضها على رؤساء الاتحادات خلال الإجتماع العام غير العادي لرؤساء الاتحادات” .

وحول موعد البطولة ، قال الشكيلي : “الأصل في البطولة وبتوافق رؤساء الاتحادات أن تقام في شهري ديسمبر يناير ، ولكن تم تقديم هذه النسخة بسبب أستضافة قطر لبطولة كأس العالم للأندية. وبالتالي ، ستقام النسخة القادمة خلال الفترة المعتمدة وتنطلق في أواخر ديسمبر 2021 وتختتم في يناير 2022 “.

وأشار : “يجب أن يتم اتخاذ القرار النهائي لتحديد الدولة المضيفة في موعد أقصاه نوفمبر 2020 كي يتثنى للدولة التحضير كما يجب لأستضافة البطولة وإخراجها بصورة أفضل حتى من النسخة الحالية لأن هدفنا دائما هو التطور والتقدم”.