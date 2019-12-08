الاتحاد الخليجي يرسل كراسة شروط استضافة خليجي 25

كشفت الأمانة العامة للاتحاد الخليجي الأحد المقبل هو موعد إرسال كراسة الشروط للاتحادات الأهلية الخليجية التي ترغب في تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) المقررة ما بين أواخر ديسمبر 2021 وأوائل يناير 2022 .

وتشتمل الكراسة على المعايير المطلوب توفرها لأستضافة البطولات الخليجية بصفة عامة.

وقال جاسم الرميحي أمين السر العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم إن الاتحاد برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وجد أنه من الأفضل إعطاء فرصة للاتحادات الأهلية لالتقاط الأنفاس بعد نهاية خليجي 24 بالدوحة وبعد ذلك يتم إرسال كراسة الشروط على أن تكون فترة السماح للرد على هذه الكراسة والمعايير في حد أقصى شهرين من موعد إرسالها.

وأضاف : “لا يوجد إستثناء في المعايير حتى بعد الإجماع في المؤتمر العام بالدوحة على هامش خليجي 24 بتفضيل طلب العراق لتنظيم النسخة القادمة. ولابد أن يكون هذا من خلال توافر المعايير والتي ستتابعها لجان التفتيش التي سيشكلها الاتحاد الخليجي”.