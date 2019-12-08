عطوان : خليجي 24 كشفت تقليص الفوارق بين المنتخبات المشاركة

قال أمجد عطوان لاعب المنتخب العراقي إن بطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) بقطر نجحت بكُل المقاييس فنياً وتنظيماً وأن اللاعبين سعدوا كثيراً بهذه البطولة التي أظهرت القدرة القطرية على التعامل مع الأحداث الرياضية الكبيرة.

وأشار عطوان إلى أن المنتخب العراقي وشقيقه القطري خرجا من المنافسات بنصف النهائي بعد أن خذلهما الحظ للأسف لاسيما بعد الأفضلية التي كانت واضحة في أداء الفريق والإستحواذ والهجوم.

وأوضح عطوان ، الذي يتواجد في الدوحة رغم خروج منتخب بلاده من خليجي 24 وذلك للعلاج من إصابته ، : “الفرص ذهبت الواحدة تلو الأخرى. كنت وزملائي نمني النفس بالوصول للنهائي والمنافسة على اللقب لكي نقدمه هدية للجماهير ولكن هذه هي كرة القدم. ونبارك للسعودية والبحرين الوصول للنهائي”.

وأضاف : “بلا شك ، كانت الجدوى والفائدة من هذه البطولة كبيرة لنا لاسيما أن مواجهات مهمة تنتظرنا في التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 “.

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وأوضح أنه كان حزينا جدا للإصابة التي أبعدته من المباراة أمام البحرين حيث كان حريصا على استكمال المباراة مع زملائه.

وأشار إلى أن المنافسات كانت قوية بين المنتخبات وأن خليجي 24 كشفت تقليص الفوارق بين المنتخبات وكلها جاءت للمنافسة بإستثناء اليمني رغم أنه منتخب مجتهد وسعى ولكن لم يحقق ما يصبو إليه فالخبرة قالت كلمتها.

وأكد عطوان : “كأس الخليج تعتبر مدرسة لتخريج اللاعبين الذين يتألقون فيها ويشقون طريقهم بقوة صوب النجومية”