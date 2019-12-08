الاتحاد الخليجي يعد التقرير النهائي لخليجي 24

رفع الاتحاد الخليجي درجة العمل لأعلى مستوى ممكن من أجل غلق جميع الملفات الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) بقطر وإعداد التقرير الفني والنهائي والتنظيمي للبطولة لتقديمه إلى الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد. ويشمل التقرير كافة النواحي التي شملتها البطولة ومراحل تنظيمها منذ إسناد حق التنظيم للاتحاد القطري لكرة القدم حتى المحطة الأخيرة في البطولة من خلال المباراة النهائيية. ويتضمن التقرير الإشادة بمستوى التنظيم القطري على كافة الأصعدة الإدارية خاصة أن البطولة مرت بمراحل تغييرات لم تكن متوقعة ومع هذا تعاملت اللجنة المنظمة المحلية التابعة للاتحاد القطري مع كل التغييرات بإيجابية كبيرة حتى بعد مشاركة المنتخبات الثمانية في وقت ضيق للغاية.

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