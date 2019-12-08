التعادل يحسم لقاء برايتون وولفرهامبتون ونيوكاسل يستمر بالتألق



فرض وولفرهامبتون التعادل بهدفين لمثلهما على مضيفه برايتون في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبهذا التعادل، التاسع له في المسابقة والذي يأتي عقب الفوز على وست هام في الجولة الماضية، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس.



أما برايتون، الذي فاز على آرسنال في الجولة الماضية، فأصبح في جعبته 19 نقطة في المركز الـ12.



وعلى ملعب فالمر، بادر وولفرهامبتون بالتقدم (ق28) عن طريق دييجو جوتا، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بعدها (ق34) بواسطة نيال موباي.



وتقدم برايتون بعدها بدقيقتين فقط للمرة الأول في المباراة عبر هدف حمل توقيع ديفي بروبر. لكن جوتا عاد وتألق من جديد ليسجل هدفه الشخصي الثاني (ق44) ليفرض التعادل.



وفي المباراتين الأخريين عاد شيفيلد من تأخر أمام مضيفه نوريتش ليفوز عليه بنتيجة 2-1، فيما حصل السيناريو نفسه مع نيوكاسل الذي خرج بالفوز أمام ضيفه ساوثامبتون، ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري الإنكليزي.



وفي المباراة الأولى، افتتح النرويجي ألكسندر تيتي التسجيل لنوريتش في الدقيقة 27، قبل أن يرد شيفيلد بهدفين سريعين مع انطلاق الشوط الثاني عن طريق الايرلندي إندا ستيفنز (49) وجورج بالدوك (52) ويخرج بالنقاط الثلاث ويواصل مشواره المميز بعد صعوده هذا الموسم إلى دوري الأضواء.



وصار رصيد شيفيلد 22 نقطة في المركز الثامن، مقابل وقوف رصيد نوريتش عند النقطة 11 في المركز التاسع عشر.



في المواجهة الأخرى، كان ساوثمبتون البادئ بالتسجيل عن طريق داني اينغز الذي رفع رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم (52)، الا أن هدفين لجونجو شيلفي (68) والأرجنتيني فيديريكو فرنانديز (86) منحا نيوكاسل فوزاً ثميناً على أرضه.



وصار نيوكاسل عاشراً برصيد 22 نقطةً وحققه فوزه الثاني توالياً بعد تخطي شيفيلد في المرحلة الماضية، وتحقيقه نتيجة طيبة في المرحلة 14 أمام مانشستر سيتي بالتعادل 2-2.



أما ساوثمبتون فبقي رصيده 15 نقطة في المركز الثامن عشر.



المصدر: كورة + بي إن سبورت