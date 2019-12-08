البحرين تهزم السعودية وتحصد لقب "كأس الخليج" للمرة الأولى

تُوّج منتخب البحرين بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 24" للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته عقب تغلبه على نظيره السعودي 1-0 الأحد في المباراة النهائية للبطولة المقامة بالدوحة.



على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، أهدر "الأخضر" السعودي فرصة التقدم المبكر بعد إهدار قائده سلمان الفرج لركلة جزاء (11).

وسجل محمد الرميحي الهدف الوحيد في الدقيقة 69 باستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة لتحقق البحرين أكبر إنجاز في تاريخها في كرة القدم.



وانتظرت البحرين 49 عاما لتنضم إلى قائمة الفائزين بلقب البطولة الإقليمية صاحبة الشعبية الكبيرة، بعد أن احتلت المركز الثاني أربع مرات جميعها قبل تحول البطولة لنظام المجموعتين في 2004.



وستستمر معاناة السعودية مع البطولة بعدما خسرت في النهائي للمرة الرابعة في آخر ست نسخ، بينما تحقق لقبها الثالث والأخير في مطلع عام 2004.



المصدر: وكالات

