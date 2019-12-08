اونلاين | yalla shoot on line| مشاهدة مباراة بارادو وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد 8 / 12 / 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot on line| مشاهدة مباراة بارادو وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الأحد 8 / 12 / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحل فريق حسنية أكادير حامل نسخة سابقة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية ضيف تقيل على بارادو جزائري برسم جولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

تشكيلة المرتقبة حسنية أكادير أمام بارادو برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي سوف يدفع بها محمد فاخر مدرب حسنية أكادير كالتالي :

حراسة المرمى: الحواصلي

خط الدفاع: الصادقي ، الرامي ،بوفتيني

خط الوسط: سيسي ،بركاوي ، بادي عبد الكريم ، الشاويش

خط الهجوم: ماني ، الفحلي ، اوبيلا

مباراة غزالة سوس وبارادو ستنطلق تحديداً في تمام 21:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 10:00

بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس. سوف تكون مباراة بارادو ضد حسنية أكادير منقولة بشكل حصري عبر قناة

(beIN Sports HD 1) .

يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية ملعب ولد موسى

. ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي بارادو ونادي

حسنية أكادير المغربي تحديداً في تمام الساعه 21:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:00

بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.

الترتيب في كأس الكونفيدرالية

بث مباشر مباراة حسنية أكادير ضد بارادو

نتائج اخر 5 مباريات ل بارادو

سان بيدرو 0 : 0 نادي بارادو

نادي بارادو 1 : 1 وفاق رياضي سطيف

شباب أهلي برج بوعريريج 2 : 0 نادي بارادو

نادي بارادو 4 : 1 كمبالا سيتي

كمبالا سيتي – أوغندا 0 : 0 نادي بارادو

مولودية وهران 0 : 1 نادي بارادو

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نتائج اخر 5 مباريات ل حسنية أغادير

حسنية أكادير 2 : 0 إنييمبا

حسنية أكادير 1 : 1 المغرب التطواني

حسنية أكادير 2 : 1 الجيش الملكي

حسنية أكادير 2 : 1 غرين إيجليز

غرين إيجليز 1 : 1 حسنية أكادير

حسنية أكادير 0 : 1 نهضة بركان

معلومات عن المباراة حسنية أكاديرx بارادو :

إنطلاق المباراة : يوم الأحد 08 ديسمبر 2019

البطولة: كأس الكونفيدرالية الأفريقية

المباراة:

حسنية أكاديرvs بارادو

بارادو vs حسنية أكادير

الساعة : 21:00 مصر، 22:00 السعودية

الحكم: جيان واتارا

مساعد حكم: لم يحدد بعد

المعلق : لم يعرف بعد

ملعب : ملعب ولد موسى

القنوات الناقلة حسنية أكادير – بارادو:

beIN Sports HD 1

beIN Sports Connect

beIN SPORTS CONNECT Canada

التوقيت بارادو x وحسنية أكادير :

19:00 غرينتش – نواكشوط

20:00 الرباط – الجزائر – تونس

21:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس