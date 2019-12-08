اونلاين | يلا شوت kora مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر رابط ماتش بيراميدز Watch Online الاسطورة PLUS

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اختبار جديد ينتظر فريق بيراميدز عندما يستضيف فريق إف سي نواذيبو الموريتانيا المقرر لها في التاسعة مساء، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

بيراميدز يتسلح بنجومه أمام بطل موريتانيا

يقدم فريق بيراميدز مستويات أكثر من ممتازة في الفترة الأخيرة سواء في بطولة الدوري المصري أو كأس مصر بجانب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، بيراميدز استطاع الفوز على النجوم بسداسية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين الأسبوع الماضي، ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر ومواصلة مشواره في البطولة التي حل في المركز الثاني في نسخة العام الماضي بعد الهزيمة من الزمالك في نهائي البطولة.

بيراميدز قدم مباريات من العيار الثقيل أمام بطل نيجيريا إينوجو رينجرز في لقاء الجولة الاولى واستطاع قلب الطاولة على الفريق المضيف على ملعبه ووسط جماهيره وحول تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، بيراميدز يخطط إلى مواصلة الزحف نحو إعتلاء عرش القارة السمراء والاحتفاظ باللقب في مصر ولا سيما وأن نادي الزمالك هو حامل لقب هذه البطولة في نسختها الأخيرة، وخاصة وان الفريق يمتلك كل المقومات الفنية والبدنية الرائعة التي ترتقي به للوصول للقاء النهائي وحصد لقب هذه البطولة.

ويعاني بيراميدز في الفترة الماضية من غياب عبدالله السعيد قائد الفريق الذي يعاني من إصابة قوية تعرض لها خلال مسعيكر الفريق في المغربي خلال فترة التوقف الدولي الاخيرة والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، بجانب أحمد علي الذي يعاني من تجاهل تام من قبل الجهاز الفني وبات لغز محير داخل النادي وأصبح مرشح بقوة في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الانتقالات المقبلة.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام وإف سي نواذيبو

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي وعبد الله بكري وولفريد كانون وعلي جبر.

خط الوسط: محمد فتحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل وإبراهيم حسن وعمر العيوني.

خط الهجوم: جون أنطوي

موعد مباراة بيراميدز و وإف سي نواذيبو في الكونفدرالية

تلتقون مع مباراة بيراميدز و وإف سي نواذيبو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت موريتانيا، الساعة العاشرة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دبي، الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش، الساعة التاسعة بتوقيت مراكش.