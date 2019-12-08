اونلاين | kora now| مشاهدة مباراة بارادو وحسنية أغادير live بث مباشر اليوم الأحد 8 / 12 / 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora now| مشاهدة مباراة بارادو وحسنية أغادير live بث مباشر اليوم الأحد 8 / 12 / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية ملعب ولد موسى

. ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي بارادو ونادي

حسنية أكادير المغربي تحديداً في تمام الساعه 21:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:00

بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.

الترتيب في كأس الكونفيدرالية

بث مباشر مباراة حسنية أكادير ضد بارادو

نتائج اخر 5 مباريات ل بارادو

سان بيدرو 0 : 0 نادي بارادو

نادي بارادو 1 : 1 وفاق رياضي سطيف

شباب أهلي برج بوعريريج 2 : 0 نادي بارادو

نادي بارادو 4 : 1 كمبالا سيتي

كمبالا سيتي – أوغندا 0 : 0 نادي بارادو

مولودية وهران 0 : 1 نادي بارادو

نتائج اخر 5 مباريات ل حسنية أغادير

حسنية أكادير 2 : 0 إنييمبا

حسنية أكادير 1 : 1 المغرب التطواني

حسنية أكادير 2 : 1 الجيش الملكي

حسنية أكادير 2 : 1 غرين إيجليز

غرين إيجليز 1 : 1 حسنية أكادير

حسنية أكادير 0 : 1 نهضة بركان

معلومات عن المباراة حسنية أكاديرx بارادو :

إنطلاق المباراة : يوم الأحد 08 ديسمبر 2019

البطولة: كأس الكونفيدرالية الأفريقية

المباراة:

حسنية أكاديرvs بارادو

بارادو vs حسنية أكادير

الساعة : 21:00 مصر، 22:00 السعودية

الحكم: جيان واتارا

مساعد حكم: لم يحدد بعد

المعلق : لم يعرف بعد

ملعب : ملعب ولد موسى

القنوات الناقلة حسنية أكادير – بارادو:

beIN Sports HD 1

beIN Sports Connect

beIN SPORTS CONNECT Canada

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التوقيت بارادو x وحسنية أكادير :

19:00 غرينتش – نواكشوط

20:00 الرباط – الجزائر – تونس

21:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

22:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

23:00 مسقط – أبوظبي

طهران 00:00

مشاهدة مباراة حسنية أكادير وبارادو

بث مباشر مباراة حسنية أكادير وبارادو

بث مباشر مباراة حسنية أكادير ضد بارادو

بث مباشر مباراة حسنية أكادير ضد نادي بارادو اليوم الأحد 8-12-2019، حيث يحل نادي حسنية أكادير المغربي ضيفًا علي نادي بارادو الجزائري، علي أرضية ملعب ولد موسى، في إطار مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية2019-2020.

وتعادل نادي بارادو مع سان بيدرو بطل ساحل العاج سلبيًا في المباراة التي اقيمت علي أرضية ملعب أوغوست دينيس، بينما انتصر حسنية أكادير المغربي علي إنييمبا النيجيري بهدفين دون رد، علي أرضية ملعب أدرار.

ونرصد لكم ترتيب الناديين في المجموعة الرابعة

الترتيب الفريق لعب النقاط فوز تعادل خسارة له عليه الفارق

1 حسنية أكادير – المغرب 1 3 1 0 0 2 0 2

3 نادي بارادو- الجزائر 1 1 0 1 0 0 0 0

موعد مباراة حسنية أكادير ضد نادي بارادو اليوم

الفريقين: حسنية أكاديرالمغربي ضد نادي بارادوالجزائري

المناسبة: الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019-2020

اليوم والتاريخ: الأحد 8 ديسمبر 2019

توقيت المباراة:

10:00 توقيت السعودية

11:00 بتوقيت الإمارات

9:00 بتوقيت مصر

8:00 بتوقيت المغرب

8:00 بتوقيت تونس

9:00 بتوقيت السودان

8:00 بتوقيت الجزائر

19:00 توقيت جرينتش

الملعب: ملعب ولد موسى

القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 1

التعلق : نوفل الباشي

تردد القنوات الناقلة مباراة حسنية أكاديرالمغربي و نادي بارادوالجزائري اليوم

نضع بين أيديك كل ما تريد معرفته عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباراة حسنية أكاديرالمغربي و نادي بارادوالجزائري علي جميع الاقمار الصناعية التي تستقبل في الوطن العربي ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية،والتي يحصتضنها ملعب ولد موسي، يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 و يمكنك متابعة الترددات:

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 علي النايل سات وسهيل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز

beIN SPORTS HD 1 نايل سات 7 غرب 11013 افقي H 27500

beIN SPORTS HD 1 سهيل سات 26 شرق 11547 راسي V 27500

بث مباشر مباراة حسنية أكادير ضد نادي بارادو اليوم