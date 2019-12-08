اونلاين | كول كورة live: مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر رابط ON SPORT هدف بيراميدز الآن ماتش بيراميدز جودة متعددة NOW

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يستضيف فريق بيراميدز، نظيره الموريتاني نواذيبو إف سي في تمام التاسعة مساءً، خلال المباراة التي يستضيفها استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى بيراميدز لمواصلة مسيرة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الأولى خارج الديار على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بث مباشر مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو في الكونفدرالية

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وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

ويعيش فريق بيراميدز حالة من التوهج الكروي تحت قيادة الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني للفريق، خاصة بعد الفوز العريض الذي حققه فريق بيراميدز على فريق النجوم في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر بستة أهداف مقابل هدف واحد وهي أكبر نتيجة شهدها هذا الدور، حيث يأمل ديسابر في استغلال الحالة الإيجابية لدى اللاعبين لمواصلة مسيرة الانتصارات الأفريقية، وكان فريق نواذيبو قد خسر في المباراة الأولى أمام النادي المصري بدور المجموعات بنتيجة 3/2.