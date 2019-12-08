رياضة | بأربعة أهداف.. المصري يفوز على رينجرز النيجيري في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأربعة أهداف.. المصري يفوز على رينجرز النيجيري في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على ضيفه فريق اينوجو رينجرز النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الاسكندرية في الجولة الثانية من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية.

والتي أدارها طاقم تحكيم دولي سوداني بقيادة حكم الساحة الفاضل محمد حسين ومعه كل من عمر حامد “مساعد حكم أول” وعبد الجابر محمد “مساعد حكم ثاني” ، بالإضافة إلى الحكم الرابع صبري فضل.

بدأت المباراة بضغط هجومي من المصري يسفر عن الهدف الأول والذي أحرزه أوستين أموتو في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد عرضية جميلة من الليبي الدولي مفتاح طقطق الذي كاد أن ينهي المباراة مبكراً بعدما أهدر انفراداً تاماً بالمرمى في الدقيقة العاشرة.

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وتعلن الدقيقة السابعة والعشرين عن الهدف الثاني للمصري والذي أحرزه من كرة عرضية أخطأها الحارس لتسكن الشباك معلنةً عن الهدف الثاني للنسور الخضر ، ويجري رينجرز تغييره الأول بنزول أوتشي بدلاً من ايتويا في الدقيقة الثانية والاربعين ، وينفذ لاعبو المصري في الدقيقة الأخيرة جملة تكتيكية جميلة ينهيها أوستين أموتو بتسديدة في يد الحارس ايطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين للاشئ.

ومع مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الثالثة يشن المصري هجمة خطيرة من الناحية اليمنى ينهيها كريم العراقي بعضرية جميلة إلى الليبي مفتاح طقطق الذي يستقبلها بهدوء ويضعها في المرمى محرزًا الهدف الثالث للمصري ، ويدفع ساليسيو يوسف المدير الفني لرينجرز بتغييره الثاني في الدقيقة التاسعة بنزول ايفياني جورج بدلاً من كريستيان مادو ، وينقذ مسعود في الدقيقة الخامسة عشر كرة خطرة من ايزاك لوتي الذي سدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تعمل معها مسعود ببراعة.

تشكيل المصري : أحمد مسعود لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، سعيدو سيمبوريه ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي لخط الظهر ، اسلام عطية ، ايزي ايميكا كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي مفتاح طقطق ، حسن علي ، أحمد ياسر كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو لخط الهجوم