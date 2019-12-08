رياضة | 5 لاعبين غردوا خارج السرب في خليجي 24

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين غردوا خارج السرب في خليجي 24 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُسدل الستار مساء اليوم السبت على النسخة 24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" بفوز المنتخب البحريني باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بالفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بملعب عبدالله بن حمد بنادي الدحيل.

واستطاع المنتخب البحريني العودة من بعيد في البطولة، بعد أن بدأ مشواره بتعادل وخسارة، ليتأهل للدور نصف النهائي ومن ثم يواجه منتخب الأخضر في المباراة النهائية، ويثأر من هزيمة الدور الأول.

وشهدت أحداث البطولة تألق العديد من اللاعبين، نسلط الضوء لكم على أبزرهم في التقرير التالي.

على مبخوت - الإمارات

كان نقطة الضوء الوحيدة في مشوار منتخب الإمارات المخيب في البطولة، سجل أهدافه الخمسة في دور المجموعات، وبقيت صدارته للهدافين صامدة حتى إنتهاء البطولة، ليحصد لقب هداق خليجي 24.

تياجو فيرنانديز - البحرين

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برز اللاعب ذو الأصول البرازيلية في هجوم المنتخب البحريني، كانت لثنائيته في مرمى الكويت في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية الفضل في تأهل أصحاب اللقب لنصف النهائي، بعد أن كانو قاب قوسين أو أدنى من المغادرة.

أكرم عفيف - قطر

مايسترو بمعنى الكلمة في وسط الميدان، صال وجال خلال البطولة وكان محرك الفريق وقائد كل هجمات العنابي، كما أحرز ثلاثة أهداف لمنتخب بلاده، توجت مسيرته الرائعة في البطولة.

حسن تمباكتي - السعودية

كان قراراً غريباً من هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب الأخضر بإقصائه عن النهائى، بعد أن لعب مباراة العمر بالنسبة له أمام منتخب قطر في نصف النهائي.

فواز القرني - السعودية

كان أفضل حراس البطولة بلا منازع بعد آدائه الثابت على مدار البطولة، ربما يفتك مكان الحارس الأساسي عبدالله المعيوف في قادم المواجهات بالنسبة للأخضر.