رياضة | منتخب البحرين يكتب التاريخ في "خليجي 24" ويحصد لقبا غائبا منذ نصف قرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب البحرين يكتب التاريخ في "خليجي 24" ويحصد لقبا غائبا منذ نصف قرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب البحرين مفاجأة مدوية بعد فوزه على منتخب السعودية بهدف دون رد، في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" التي أقيمت في قطر، وتوج بلقب البطولة للمرة الأولي في تاريخه، منذ انطلاق البطولة عام 1970.

مشوار منتخب البحرين حتي التتويج بكأس الخليج العربي 24:

استهل منتخب البحرين مشواره في بطولة كأس الخليج العربي 23، بالتعادل السلبي مع منتخب عمان ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات، ثم خسر أمام المنتخب السعودي بهدفين بالجولة الثانية، وفاز 4-2 على الكويت في الجولة الثالثة، وتخطي منتخب العراق في المربع الذهبي بركلات الترجيح، ليواجه منتخب السعودية مجددًا في النهائي ويفوز عليه بهدف دون رد، ليسجل اسمه ضمن المنتخبات الفائزة بلقب البطولة عبر التاريخ.

البحرين من المقاطعة لحصد لقب "خليجي 24":

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كانت البحرين والسعودية والإمارات أعلنت الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 24 بسبب الخلافات السياسية مع دولة قطر "مستضيف" البطولة، ولكن تراجعت الدول الثلاث عن قرارها السابق بالمقاطعة، وقررت المشاركة في البطولة الخليجية، واستطاع المنتخبين السعودي والبحريني الوصول للمباراة النهائية، ونجح "أبناء المنامة" في كتابة التاريخ والتتويج بلقب البطولة للمرة الأولي في تاريخ مشاركاته.

4 محاولات فاشلة للبحرين.. وتتويج تاريخي:

منتخب البحرين نجح في حصد لقب بطولة كأس الخليج العربي 24 بعد 4 محاولات فاشلة وصل فيها للمباراة النهائية ولم ينجح في التتويج باللقب، أولها كان في النسخة الأولي للبطولة والتي أقيمت على أرضه عام 1970، ثم 1982، 1992، و2002، قبل أن ينجح أخيرًا في تحقيق لقب البطولة من الأراضي القطرية 2019 للمرة الأولي في تاريخه، وذلك بعد قرابة النصف قرن (50 عامًا) من إنطلاق البطولة.

المنتخبات الفائزة بكأس الخليج العربي 24:

وانضم منتخب البحرين لقائمة المنتخبات الفائزة بكأس الخليج العربي، ويتصدر القائمة منتخب الكويت برصيد 10 ألقاب، بينما حققت منتخبات قطر والعراق والسعودية اللقب 3 مرات، وتوج منتخبي الإمارات وعمان باللقب مرتين.