رياضة | سجل ألقاب كأس الخليج العربي بعد فوز البحرين على السعودية في المباراة النهائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سجل ألقاب كأس الخليج العربي بعد فوز البحرين على السعودية في المباراة النهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب البحرين فوزا صعبا علي حساب نظيره منتخب السعودية بنتيجة هدف مقابل لاشئ في نهائي بطولة خليجي 24 المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد علي استاد عبدالله بن خليفة الدولي بنادي الدحيل ليتوج رسميا منتخب البحرين بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين منتخب السعودية و البحرين وأضاعت الكثير من الفرص حيث أهدر لاعب منتخب السعودية سلمان الفرج ركلة جزاء في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول وسجل مهاجم منتخب البحرين محمد سعد الرميحي هدف المباراة الوحيد في المباراة التي توج بيه منتخب البحرين باللقب الخليجي لأول مرة فى تاريخه.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي سجل ألقاب الفائزين ببطولة كأس الخليج عبر التاريخ :

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منتخب الكويت هو أكثر منتخب توج بالبطولة الخليجية برصيد 10 ألقاب في أعوام (1970، 1972، 1974، 1976، 1982 ،1986، 1990 ، 1996، 1998، 2010).

يليه منتخب السعودية برصيد 3 ألقاب في أعوام (1994، 2002، 2003) ثم يأتي منتخب العراق برصيد 3 ألقاب في أعوام (1979، 1984، 1988) ومنتخب قطر برصيد 3 ألقاب في أعوام (1992، 2004، 2014).

وكل من منتخب الإمارات لقبان في عامي (2007، 2013) ومنتخب عمان لقبان في عامي (2009، 2017).

ثم يأتي منتخب البحرين برصيد لقب وحيد في عام 2019.