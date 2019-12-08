رياضة | للمرة الأولى.. البحرين تتوج بكأس خليجي 24 على حساب السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الأولى.. البحرين تتوج بكأس خليجي 24 على حساب السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب البحريني لقب خليجي 24، بعد فوزه على تظيره المنتخب السعودية بهدف وحيد مقابل لاشئ، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ستاد عبدالله بن خليفة، في مدينة الدوحة بقطر.

وجاء هدف البحرين الوحيد عن طريق محمد سعد الرميحي، في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

تغلب المنتخب البحريني على نظيره السعودي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم في نهائي كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" والتي استضافتها قطر بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري.

اللقب هو الأول لـ"الأحمر" البحريني في البطولة التي انطلقت على أرضه في العام 1970. بينما فشل "الأخضر" السعودي في إضافة لقبة الخليجي الرابع بعد 1994، 2002، و2003.