شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب أدت إلى خسارة الأخضر السعودي اللقب الخليجي الرابع والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019

تلقى المنتخب السعودي خسارة مفاجأة مدوية بالخسارة أمام المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج العربي بالنسخة الرابعة والعشرين حيث فقد الأخضر فرصة معانقة اللقب الرابع تاريخياً ، ويستعرض موقع الخليج 365 فيما يلي أسباب أدت إلى ضياع اللقب الخليجي.



1_ خدعة الفوز على البحرين في دور المجموعات

فوز المنتخب السعودي على نظيره البحريني في دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي 24 كان بمثابة خدعة للاعبي السعودي حيث تعامل اللاعبين مع المباراة بأهمية أقل، وهوا ما ظهر واضحاً في الشوط الأول من مسلسل إهدار الفرص المُتاحة للتسجيل وأهمها ضياع ركلة جزاء عن طريق سلمان الفرج في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

2_ التفوق البدني لمنتخب البحرين في الشوط الثاني

على عكس مجريات الشوط الاول من مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين ظهر المنتخب الأحمر أقوي بدنياً في شوط المباراة الثاني فيما عاني الأخضر السعودي على مستوي اللياقة البدنية مما أدى إلى إستقبال مرمى القرني الهدف الأول عن طريق محمد الرميحي في الدقيقة 69، مستغلاً كرة عرضية حولها ببراعة في الشباك، ليتوج المنتخب البحريني باللقب لأول مرة في تاريخه.

3_ نحس النهائيات طارد المنتخب السعودي

طارد الحظ السئ للمنتخب السعودي في النهائيات الأخضر الليلة أمام المنتخب البحريني للمرة الخامسة على التوالي خليجي 19 حيث بدأ النحس في خليجي 19 وخسارة اللقب لصالح المنتخب العماني ضد عمان بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 في النهائي بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافية للمباراة سلبيا.

واستمر الحظ السئ في جولاته مع الأخضر وهذه المرة المنتخب الكويتي ببطولة كاس الخليج العربي لكرة القدم العشرين التي بعد فوزه على منتخب السعودية بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة.

كما توج المنتخب القطري لكرة القدم ببطولة كأس الخليج لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نظيره السعودية في بطولة خليجي 22 بنتيجة 2-1 على أرضه في مباراة النهائي.

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4_ عقدة المنتخب السعودي مع نظام المجموعتين

الأخضر السعودي لم يفز بأي بطولة في كأس الخليج العربي خلال النسخ التي أقيمت بنظام المجموعتين، وذلك رغم وصوله للمباراة النهائية خلال نسخ 1974 و2009 و2010 و2014.

البداية كانت بخسارة نهائي “خليجي 3” أمام الكويت بنتيجة 0-4 عام 1974، قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام عمان بنتيجة 5-6 عام 2009 في نهائي نسخة “خليجي 19”.

وخسر المنتخب السعودي مجددا أمام نظيره الكويتي بهدف دون رد، في نهائي “خليجي 20” عام 2010، قبل أن يخسر نهائي “خليجي 22” عام 2014 أمام قطر بهدفين مقابل هدف.

دوري الدور الواحد

وبخلاف هذه النسخ، فإن منتخب السعودية خسر نسختين أيضا بنظام الدوري من دور واحد، وذلك خلال عامي 1972 و1998.

مشوار المنتخب السعودي لـ نهائي خليجي 24

كانت بداية المنتخب السعودي في دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين مخيبة للآمال حيث تلقى الأخضر السعودي هزيمة قاسية من المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى قبل أن يعود أمام خصم اليوم المنتخب البحرين بثنائية نظيفة في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات.

وأنهى الأخضر السعودي مرحلة دور المجموعات بثلاثية في مرمى المنتخب العماني في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة و الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الخليج العربي ليتصدر المجموعة الثانية ويضرب موعداً مع المنتخب القطري في دور نصف النهائي.

السعودية تهزم قطر صاحبة الأرض وتتأهل لـ نهائي خليجي 24

وحقق المنتخب السعودي مفآجاة قوية بالتغلب على المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور في دور نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" بهدف نظيف أحرزه نجم الأخضر عبد الله الحمدان ، ليتأهل الأخضر لمواجهة المنتخب البحريني الذي حصد اللقب في النهاية.