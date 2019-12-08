المنتخب البحريني "دحلاب" بطولة كأس الخليج 24

الأحد 8 ديسمبر 2019

حقق المنتخب البحريني قيادة الثعلب البرتغالي هيلو سوزا المدير الفني للأحمر لقب بطولة كأس الخليج العربي 24 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات أبناء المنامة في البطولة الخليجية.



مشوار المنتخب البحريني حتى معانقة الذهب للمرة الأولى

كان مشوار المنتخب البحريني في بطولة كأس الخليج العربي 24 غريباً وملمهما للجميع ، حيث كانت البداية بالتعادل السلبي أمام المنتخب العُماني في الجولة الأولى من دور المجموعات ، قبل أن يخسر أمام المنتخب السعودي في الجولة الثانية بثنائية نظيفة .

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وحقق المنتخب البحريني مفاجأة في الجولة الثالثة بالفوز على المنتخب الكويتي 4-2 ومن ثم التأهل إلى نصف نهائي خليجي 24 ليضرب موعداً مع المنتخب العراقي.

البحرين تهزم العراق بركلات الترجيح وتتأهل لـ نهائي خليجي 24

و في دور نصف النهائي حقق منتخب البحرين فوزاً مثيراً على العراق، بركلات الجزاء الترجيحية (5/3)، في المباراة التي جمعت الفريقين ملعب عبدالله بن خليفة، ليتأهل الأحمر للدور النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 24 ويضرب موعدا مع المنتخب السعودي في النهائي الخليجي.

البحرين تخطف لقب خليجي 24 من الأخضر السعودي

وقبل مباراة البحرين ضد المنتخب السعودي ظن الجميع أن الصيد هذه المرة سيكون سهلا للأخضر السعودي باعتبار الفوز المُسبق بثنائية في دور المجموعات إلا أن أبناء المدرب البرتغالي هيلو سوزا أثبتوا نواياهم في معانقة الذهب للمرة الأولى وتغلبوا بهدف نظيف على السعودية أحرزه المهاجم محمد الرميحي في الدقيقة "69" من عمر المباراة ، ليُسدل الستار على بطولة كأس الخليج العربي 24 ويرتفع علم البحرين عاليا على منطقة التتويج الخليجية