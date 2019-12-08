شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسحق بطل نيجيريا برباعية في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اكتسح فريق المصري البورسعيدي نظيره اينوجو رينجرز النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

بدأت اهداف المصري عن طريق اوستن اموتو في الدقيقة ٥ بعدما تلقى كرة من زميله مفتاح طقطق داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة مباشرة في الشباك، وأضاف أحمد ياسر الهدف الثاني في الدقيقة ٢٧ بعد إرساله كرة عرضية من الجبهة اليمنى خدعت الحارس وسكنت مرماه.

ونجح مفتاح طقطق في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة ٤٨ بعدما راوغ أحد المدافعين وسدد كرة متقنه في الشباك، واختتم مهرجان الأهداف، اللاعب حسن على في الدقيقة ٨٣ بعد تسديدة قوية في الشباك، فيما جاء هدف الفريق الضيف عن طريق شينونسو في الدقيقة ٨٧ من اللقاء.