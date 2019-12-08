شكرا لقرائتكم خبر عن «بن شرقى».. أمير القلوب البيضاء خليفة إيمانويل وكوارشى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مباراة بعد مباراة ينجح أشرف بن شرقى فى سطر اسمه بأحرف من نور فى سجلات القلعة البيضاء كأحد أفضل المحترفين الذين نجحوا فى صناعة الفارق، وتربع بن شرقى فى قلوب عشاق وجماهير الزمالك منذ قدومه، خاصة أنه نجح فى تسجيل الهدفين الثانى والثالث فى نهائى الكأس أمام بيراميدز، الموسم الماضى، ليحقق مع الأبيض أولى بطولاته، ولكن تألقه، أمس الأول، أمام فريق أول أغسطس الأنجولى كان له مذاق خاص بعد قيادة الأبيض للفوز وإحرازه هدفين، حصد بهما الفريق أول ثلاث نقاط فى دور المجموعات، وهو ما جعله يحتل مكانة فى قلب كل زملكاوى ويصبح حديث السوشيال ميديا البيضاء، بعد مساهمته فى استعادة الاستقرار عقب خسارة الفريق أمام إنبى فى الدورى ومازيمبى فى البطولة الإفريقية،

وأثبت بن شرقى جدارته بارتداء الفانلة البيضاء ووضعته الجماهير فى مكانة خاصة مع إيمانويل وكوارشى، أعظم محترفين فى تاريخ القلعة البيضاء مع الزمالك، وأصبحت تتعلق عليه الآمال لقيادة السفينة البيضاء لحصد البطولات.

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أشرف بن شرقى انضم للزمالك فى بداية الموسم قادمًا من الهلال السعودى فى صفقة وصفت بأنها صفقة القرن، خاصة أن الجماهير المصرية كانت تعرفه جيدًا من خلال تألقه مع الوداد المغربى.

ولد أشرف فى تازة، وبدأ مسيرته الكروية مع المغرب الفاسى، حيث شارك مع هذا الفريق طوال الموسم الكروى 2014 فى البطولة الوطنية المغربية وخاض معه معظم المباريات.

وانتقل إلى نادى الوداد وفاز معه بلقب دورى أبطال إفريقيا ضد الأهلى، حيث قدم مردودا طيبا فى معظم أدوار البطولة، ولفت أنظار باقى الأندية له.