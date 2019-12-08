شكرا لقرائتكم الشوط الأول بيراميدز وإف سي نواذيبو bien sport مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو بث مباشر يلا شوت لايف الأحد 8-12-2019 في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو بث مباشر في الكونفدرالية



يستضيف فريق بيراميدز، نظيره الموريتاني نواذيبو إف سي في تمام التاسعة مساءً، خلال المباراة التي يستضيفها استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى بيراميدز لمواصلة مسيرة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الأولى خارج الديار على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بث مباشر مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو في الكونفدرالية



وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

ويعيش فريق بيراميدز حالة من التوهج الكروي تحت قيادة الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني للفريق، خاصة بعد الفوز العريض الذي حققه فريق بيراميدز على فريق النجوم في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر بستة أهداف مقابل هدف واحد وهي أكبر نتيجة شهدها هذا الدور، حيث يأمل ديسابر في استغلال الحالة الإيجابية لدى اللاعبين لمواصلة مسيرة الانتصارات الأفريقية، وكان فريق نواذيبو قد خسر في المباراة الأولى أمام النادي المصري بدور المجموعات بنتيجة 3/2.

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مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو بث مباشر اليوم في الكونفدرالية



وفرض دودو الجباس، مهاجم فريق بيراميدز، نفسه على الاختيارات الفنية لديسابر بعد تألقه فى مواجهة النجوم بعدما أحرز دودو الجباس هدفين وصنع هدفين، فيما يواصل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق غيابه عن تدعيم صفوف بيراميدز بسبب الاصابة التي كان قد تعرض لها بشرخ فى عظمة الفخذ اليمنى خلال تواجده فى معسكر الفريق الذى أقيم بمراكش قبل استئناف مسابقة الدورى.

من جانبه أكد ديسابر أن الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين للمشاركة، خاصة في ظل ضغط المباريات لمواجهة الإجهاد، مضيفاً أن الفريق يمتلك عددًا كافيا من اللاعبين، والجميع سيشارك، وعلى اللاعبين أن يتحلوا بعقلية محترفة، موضحاً أن بيراميدز لديه 25 لاعب جاهزين بالفعل للمشاركة أمام نواذيبو.