ايهاب جلال يعقب على انتصار المصري بالكونفيدرالية اليوم

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جدة - عمرو شويل أبدى إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى عن سعادته عقب فوز فريقه أمام رينجرز النيجيرى و الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعبين أثناء سير اللقاء . وأوضح إيهاب جلال خلال تصريحات إعلامية أن لاعبى المصرى متميزون ولديهم ثقة فى أنفسهم وأن جميع اللاعبين لديهم الفرصة فى المشاركة خلال الإجتهاد فى التدريبات . Advertisements وأشار إيهاب جلال أنه فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء كان لديه تخوف كبير عقب إحراز الفريق النيجيرى هدفين و غياب التركيز عن اللاعبين. نجح المصري البورسعيدى فى تحقيق فوزا كبيرا على رينجرز النيجيرى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

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