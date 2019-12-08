شكرا لقرائتكم حازم إمام عن عبد الله السعيد: لا يوجد بديل له سواء فى بيراميدز أو المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز لا يوجد بديل مميز له حتى الآن سواء فى فريقه أو الدوري المصري. تعرض عبد الله السعيد قائد وسط فريق بيراميدز لإصابة بشرخ فى عظمة الفخذ اليمنى أبعدته عن المباريات لأكثر من 25 يوم. Advertisements تابع حازم إمام فى تصريحات لقناة TIME SPORTS عبدالله السعيد إضافة لأي فريق وهو الأفضل فى مركز صناعة اللعب فى مصر خلال السنوات الأخيرة ولم يظهر من يحل مكانه حتى الآن ويفرض نفسه على الجميع. كما أثني حازم إمام على أداء عمر جابر لاعب بيراميدز وظهوره المفاجئ بشكل مميز فى مركز " الدفندر" مؤكدا أن جابر من المميزين فى مركز الظهير الأيمن ويمتلك إمكانيات رائعة.

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