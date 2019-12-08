شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يسقط للمرة الخامسة في نهائيات الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل المنتخب السعودي خسائره في مباريات كأس الخليج النهائية، إذ تعثر في اللقاء الختامي للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج، عندما سقط يوم الأحد أمام البحرين في نهائي النسخة 24.

وسجل البحريني محمد الرميحي هدفاً في منتصف الشوط الثاني بشباك المنتخب السعودي ليمنح بلاده اللقب الأول في تاريخ مشاركاتها في كأس الخليج.

وكانت المباراة النهائية الأولى التي يخسرها السعوديون في نسخة 1974 بالكويت، وتحديداً أمام البلد المضيف، عندما سجل حمد بوحمد "هدفين" ومثله فعل فتحي كميل ليحصل الأزرق الكويتي على لقب النسخة الثالثة.

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وفي نسخة 2009 التي استضافتها مسقط، بلغ المنتخب السعودي المباراة النهائية أمام البلد المضيف بشباك نظيفة، وبعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بلا أهداف احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، ليكسب المنتخب العماني أول لقب في تاريخه بعدما أهدر السعودي تيسير الجاسم ركلة الترجيح السادسة.

وتأهل المنتخب السعودي بعد ذلك التاريخ بعام، وتحديداً في البطولة التي احتضنتها اليمن، إلى المباراة النهائية أمام الكويت، في ثاني مواجهة للمنتخبين في تلك البطولة، بعد لقاء دور المجموعات الذي انتهى سلبياً.

ولم يستطع المنتخبان التسجيل في شوطي المباراة الأصليين، قبل أن يحرز الكويتي وليد علي هدفاً في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول في مرمى عساف القرني، ليمنح بلاده لقبها العاشر في دورات الخليج.

واحتضنت الرياض نسخة 2014، وتقدم البلد المضيف في المباراة النهائية مبكراً وتحديداً عند الدقيقة 16 عندما سجل سعود كريري هدف السبق، إلا أن المنتخب القطري رد سريعاً عبر المهدي علي مختار، وفي الدقيقة 58 أحرز خوخي بوعلام الهدف القطري الثاني الذي منح منتخب بلاده لقبه الثالث في تاريخه.