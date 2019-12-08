شكرا لقرائتكم عبدالله عطيف أفضل لاعب في خليجي 24 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز اللاعب السعودي عبد الله عطيف بلقب أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج (خليجي 24) لكرة القدم التي اختتمت فعالياتها يوم الأحد في قطر وكسبها المنتخب البحريني للمرة الأولى في تاريخه.

واستحق عطيف اللقب بعد العروض القوية التي قدمها مع الفريق وساهم من خلالها في تأهله إلى المباراة النهائية لهذه النسخة قبل أن يخسر بهدف محمد الرميحي أمام نظيره البحريني.