شكرا لقرائتكم فواز القرني يفوز بجائزة أفضل حارس بالبطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز السعودي فواز القرني لقب أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الخليج (خليجي 24) لكرة القدم التي اختتمت فعالياتها يوم الأحد في قطر وتوج بها المنتخب البحريني للمرة الأولى في تاريخه.

واهتزت شباك القرني 5 مرات في البطولة، 3 منها أمام الكويت في المباراة الافتتاحية، وتلقى هدفاً أمام عمان، قبل أن تهتز شباكه في المباراة النهائية عن طريق البحريني محمد الرميحي الذي أهدى بلاده اللقب الأول في تاريخ مشاركاتها ببطولة الخليج.