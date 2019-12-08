شكرا لقرائتكم خواكين يدخل التاريخ في فوز بيتيس على بلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دخل خواكين سانشيز قائد ريال بيتيس التاريخ يوم الأحد عندما سجل ثلاثة أهداف في مرمى أتلتيك بلباو ليصبح أكبر لاعب سنا يسجل ثلاثية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوز فريقه 3-2.

ومنح لاعب الوسط البالغ عمره 38 عاما، الذي يخوض فترته الثانية مع بيتيس الذي نشأ بين صفوفه، التقدم لفريقه أمام أتلتيك بيلباو بعد دقيقتين من البداية قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 11.

وجعل خواكين النتيجة 3-صفر بتسديدة مباشرة رائعة في الدقيقة 20 ليتجاوز الراحل ألفريدو دي ستيفانو كأكبر لاعب سنا يسجل ثلاثية في الدوري عام 1964 عندما كان عمره 37 عاما.

وقلص إيناكي وليامز الفارق للضيوف عبر ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف زميله يوري بيريشيش الهدف الثاني في الدقيقة 75.