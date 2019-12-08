شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل أحمد قناوى عن تدريب بيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل أحمد قناوى المدير الفنى لبيلا عن تدريب الفريق بعدما قاد الفريق فى لقاء وحيد أمام الأوليمبى التى أقيمت فى الجولة السابعة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتى انتهت لصالح أبناء الإسكندرية بهدفين مقابل للاشئ .

كان مجلس إدارة بيلا قد تعاقد مع أحمد قناوى لقيادة الفريق فنيا خلفا لياسر رضوان الذى رحل بسبب أزمة المستحقات المالية التى ضربت الفريق منذ انطلاق المسابقة ، إلا أن مدرب الإسماعيلى الأسبق رفض استكمال مهام عمله مع الفريق بسبب الإختلاف حول الراتب الشهرى .

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ويعد بيلا أقرب الفرق المرشحة للعودة من جديد للقسم الثالث بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط فى المركز قبل الأخير للدورى .