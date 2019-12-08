أحمد ياسر : المصري أكبر من بيراميدز ولا ننظر لاسم المنافسين فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد ياسر لاعب فريق المصري البورسعيدي أنه سعيد بفوز فريقه على إينوجو رينجرز " النيجيري" بنتيجة 4-2 والاستمرار فى تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط فى الجولة الثانية للبطولة الكونفدرالية.
أضاف ياسر فى تصريحات تليفزيونية ، المواجهة المقبلة فى الكونفدرالية أمام بيراميدز ستكون مهمة ، ولكننا لا نخشى أحد فالمصري تاريخه أكبر من بيراميدز ونلعب للفوز فى جميع مبارياتتنا ولا ننظر لإسم المنافس.
أضاف لاعب المصري أنه لا يبحث عن إحراز الأهداف فى المباريات و لكن الأهم هو فوز الفريق و الحصول على 3 نقاط ، وهو ما يعمل عليه المدير الفني إيهاب جلال خلال التدريبات الأخيرة للفريق و مطالبتنا بالتعاون فى المباريات.
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