شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة المصري ورينجرز النيجيرى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المصري البورسعيدى فى تحقيق فوزا كبيرا على رينجرز النيجيرى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

أحرز أهداف المصرى النيجيرى أوستن أموتو فى الدقيقة 5 ، وأضاف احمد ياسر الهدف الثانى فى الدقيقة 28 ، وأضاف الليبى مفتاح طقطق الهدف الثالث فى الدقيقة 48 ، واختتم الشاب حسن على مهرجان الأهداف فى الدقيقة 82 ، بينما احرز رينجرز هدفين متتاليين فى الدقيقتين 86 و 90 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 6 نقاط فى صدارة المجموعة ، بينما تجمد رصيد رينجرز عند صفر من النقاط فى المركز الأخير للمجموعة .