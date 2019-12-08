شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز وبطل موريتانيا عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننقل لكم بث مباشر لمباراة فريق بيراميدز، ونظيره الموريتاني نواذيبو إف سي التى تنطلق في تمام التاسعة مساءً، خلال المباراة التي يستضيفها استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى بيراميدز لمواصلة مسيرة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الأولى خارج الديار على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

وقبل قليل فاز المصري برباعية مقابل هدفين على رينجرز النيجيري ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

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