اخبار الرياضه

رجال هوكي الشرقية يحصد بطولة إفريقيا للمرة الخامسة والعشرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رجال هوكي الشرقية يحصد بطولة إفريقيا للمرة الخامسة والعشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفريق الأول لرجال الهوكي بنادي الشرقية ، في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه عقب فوزه على نظيره سموحة السكندري بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما  مساء اليوم الأحد على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

 

ونجح فريق هوكي الشرقية للرجال في الوصول للمباراة النهائية بعدما خاض الفريق 5 لقاءات خلال البطولة نجح في الفوز بجميعها.

 

Advertisements

حيث فاز فريق هوكي الشرقية للرجال في المباراة الافتتاحية للبطولة على فريق كادا ستارز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على نادي سموحة بهدفين دون رد في ثاني مباريات البطولة، كما نجح هوكي الشرقية في تحقيق الفوز الثالث في البطولة على فريق نيجر فليكرز النيجيري بأربعة أهداف دون رد، كما استطاع الفريق الفوز في رابع لقاءاته بالفوز على فريق جي آر إيه الغاني بستة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يختتم خامس لقاءاته بفوز عريض على فريق الجريف السوداني بعشرة أهداف مقابل هدف.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجال هوكي الشرقية يحصد بطولة إفريقيا للمرة الخامسة والعشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا