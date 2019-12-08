شكرا لقرائتكم خبر عن رجال هوكي الشرقية يحصد بطولة إفريقيا للمرة الخامسة والعشرين والان مع تفاصيل الخبر
ونجح فريق هوكي الشرقية للرجال في الوصول للمباراة النهائية بعدما خاض الفريق 5 لقاءات خلال البطولة نجح في الفوز بجميعها.
حيث فاز فريق هوكي الشرقية للرجال في المباراة الافتتاحية للبطولة على فريق كادا ستارز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على نادي سموحة بهدفين دون رد في ثاني مباريات البطولة، كما نجح هوكي الشرقية في تحقيق الفوز الثالث في البطولة على فريق نيجر فليكرز النيجيري بأربعة أهداف دون رد، كما استطاع الفريق الفوز في رابع لقاءاته بالفوز على فريق جي آر إيه الغاني بستة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يختتم خامس لقاءاته بفوز عريض على فريق الجريف السوداني بعشرة أهداف مقابل هدف.
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