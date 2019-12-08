بيراميدز يهاجم نواذيبو الموريتانى بـ"أنطوى وتراورى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة نواذيبو الموريتاني بعد قليل على ستاد الدفاع الجوي ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون Advertisements خط الوسط: إسلام عيسي - محمد فاروق - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري خط الهجوم: جون أنطوى وعلى دكة البدلاء: المهدي سليمان - دودو الجباس - عبد الله السعيد - عمر لعيوني - محمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري

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