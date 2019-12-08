شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهاجم نواذيبو الموريتانى بـ"أنطوى وتراورى" والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون
خط الوسط: إسلام عيسي - محمد فاروق - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري
خط الهجوم: جون أنطوى
وعلى دكة البدلاء: المهدي سليمان - دودو الجباس - عبد الله السعيد - عمر لعيوني - محمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري
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