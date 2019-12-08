شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهزم رينجرز 4 / 2 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المصري البورسعيدى فى تحقيق فوزا كبيرا على رينجرز النيجيرى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

تقدم النيجيرى أوستن أموتو بالهدف الأول للمصرى من صناعة الليبى مفتاح طقطق الذى توغل داخل منطقة الجزاء وقام بعمل عرضية لاموتو الذى اطلق قذيفة داخل المرمى معلنا عن الهدف الأول لأبناء بورسعيد ، وفى الدقيقة 16 يضيع أحمد ياسر مهاجم المصرى هدف مؤكد بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجانب المرمى .

وفى الدقيقة 28 ينجح أحمد ياسر فى إحراز الهدف الثانى من عرضية من الجبهة اليمنى تسقط خلف حارس رينجرز معلنة عن الهدف الثانى لأبناء إيهاب جلال لينتهى الشوط الأول بتقدم البورسعيدية بهدفين مقابل للاشئ .

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وفمع بداية الشوط الثانى نجح مفتاح طقطق فى إحراز الهدف الثالث فى الدقيقة 48 ، قبل أن يعود الشاب حسن على من إحراز الهدف الرابع للمصرى فى الدقيقة 82 ، وفى الخمس دقائق الأخيرة يحرز لاعبو رينجرز هدفين متتاليين ، لينتهى اللقاء بفوز أبناء بورسعيد بأربعة أهداف مقابل هدف .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى البورسعيدى إلى 6 نقاط فى صدارة المجموعة ، بينما تجمد رصيد رينجرز عند صفر من النقاط