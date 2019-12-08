بأوامر من فايلر محلل أداء الكبار يشهد فوز شباب الأهلي علي إنبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 1999، في تحقيق فوزاً صعباً على ضيفه إنبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٦ من دوري الجمهورية. وشهدت المباراة حضور المغربي شعيب سيكوك محلل الأداء بالفريق الأول لمتابعة شباب الأهلي، وذلك في إطار حرص الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر على متابعة مباريات الشباب والناشئين من أجل انتقاء العناصر المميزة وتصعيدها للعب مع الفريق الأول. Advertisements بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٣٨ نقطة، ليواصل التربع على صدارة ترتيب الدوري، وجمع الفريق نقاطه من الفوز في ١١ مباراة، والتعادل في ٥ مباريات، ودون أن يتلقى أي هزيمة، علماً بأنه يواجه حرس الحدود يوم الأحد المقبل، بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

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