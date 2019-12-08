شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تخطف لقب خليجي 24 بعد الفوز على المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019

حقق المنتخب البحريني مفاجأة قوية بالتغلب على المنتخب السعودي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد خليفة الدولي ، ليحصد الأحمر اللقب الخليجي الأول لهم في التاريخ.



البحرين ضد السعودية

بدأ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية تشكيل الأخضر بالدفع بالقوة الهجومية المتمثلة في الثلاثي القوي عبدالله الحمدان، سالم الدوسري وفراس البريكان وجاء التشكيل كالتالي:_

حارس المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – زياد تمبكتي – محمد الخبراني – سلطان الغنام.

خط الوسط: سلمان الفرج – عبدالله عطيف - عبد الإله المالكي

خط الهجوم: عبدالله الحمدان – سالم الدوسري – فراس البريكان.

وعلى الجانب الآخر بدأ الثعلب البرتغالي هيلو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين عن تشكيل الأحمر الذي خاض به نهائي بطولة كأس الخليج العربي كالتالي:

حراسة المرمى : سيد علوي.

خط الدفاع : سيد علي، سيد باقر، أحمد نبيل، راشد الحوطي.

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خط الوسط : علي حرم ، علي مدن ، جاسم الشيخ ، كميل الأسود ، مهدي حميدان.

خط الهجوم : محمد الرميحي.

المنتخب السعودي يهدر فرصة التقدم في الشوط الأول

بدأ الشوط الأول من المباراة بسيطرة خضراء على منطقة وسط الملعب حيث كانت تسديدة سالم الدوسري القوية في العارضة عند الدقيقة الثالثة من عمر المباراة هي الأبرز في الخمس وأربعين دقيقة الأولى، لتنقذ منتخب البحرين من تلقي هدف مبكر .

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء عند الدقيقة العاشرة بعد ارتكاب خطأ ضد سالم الدوسري المنطلق داخل منطقة الجزاء إلا أن سلمان الفرج قد أضاع فرصة التقدم وأهدر الركلة.

فرصة البحرين الوحيدة في الشوط الأول

فيما اعتمد منتخب البحرين على الهجمات المرتدة السريعة وشكل أيضاً خطورة على مرمى المنتخب السعودي ولعل أخطرها كان تصدي فواز القرني عند الدقيقة “40” بعد رأسية قوية من لاعب الأحمر.

الشوط الثاني يشهد معاقبة الأخضر السعودي

وعلى عكس مجريات الشوط الأول سيطر المنتخب البحريني الأفضل فنيا وبدنيا حيث شهدت الدقيقة "69" الهدف الأول في المباراة عن طريق محمد الرميحي الذي استطاع أن يهز شباك منتخب السعودية بعد عرضية أرضية قادمة من الجبهة اليمنى ليتلقاها ويسددها في مرمى القرني حارس المنتخب السعودي.

المنتخب البحريني يحصد اللقب الخليجي الأول له تاريخياً

بهذا الفوز تُوج منتخب البحرين بطلاً لكأس الخليج العربي 24 للمرة الأولى في تاريخه بعد مشوار قوي قدمه نجوم الأحمر البحريني حيث حل الأحمر وصيفا في أعوام (1970، 1982، 1992، 2003) وحصل منتخب البحرين على المركز الثالث في 3 مرات من إجمالي 22 مشاركة، وذلك أعوام (1990، 1994، 2004)، واكتفى بالحصول على المركز الرابع 5 مرات أعوام (1976، 1979، 1988، 2002، 2013).