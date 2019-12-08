كالياري يرفض الاستسلام في تريكولوري  بالتعادل مع ساسولو.

الأحد 8 ديسمبر 2019

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي ساسولو وكالياري علي أرضية ملعب تريكولوري ،ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدورى الايطالي ، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما .



سريعا بعد مرور اول 6 دقائق من زمن المباراة سجل قائد ساسولو ومهاجمه المميز دومينكو بيراردى الهدف الاول لصالح أصحاب الملعب ، أضاف فيليب جوريتشيتش صانع ألعاب ساسولو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 36 من بداية المباراة ، لينهي ساسولو الشوط الأول لصالحه بالتقدم بهدفين مقابل لاشيء علي حساب كالياري.

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تغيرت الأوضاع في الشوط الثاني، بدأ كالياري في الضغط المكثف علي دفاعات ساسولو بحثا عن هدف تقليص النتيجة وبالفعل بعد مرور 6دقائق من بداية الشوط الثاني سجل جواز بيدروالمهاجم البرازيلي المتألق هذا الموسم هدف كالياري الاول والهدف العاشر له هذا الموسم .

باحدي الهجمات المرتدة تحصل ساسولو علي فرصة الأجهز علي كالياري بعدما احتسب له الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 64 ، اضاعها بيراردى مهاجم الفريق وصاحب الهدف الاول في المباراة ليبقي علي امال كالياري في تعديل النتيجة ،وبالفعل في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة سجل دانييلي راجاتزو الهدف الثاني لكالياري وهدف التعادل، ليعلن بعدها حكم المباراة صفارة النهاية بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

بهذه النتيجة واصل كالياري تربعه علي المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما ظل ساسولو في المركز الرابع عشر برصيد 15نقطة