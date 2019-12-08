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شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يواصل الانتصارات ويكتسح أستون فيلا والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
نجح فريق ليستر سيتي في مواصلة الانتصارات على حساب منافسه أستون فيلا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وافتتح المهاجم المتألق جيمي فاردي أهداف اللقاء لصالح فريقه، في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله إيهياناتشو هدفًا ثانيًا، في الدقيقة 41، وقلص جاك جريليش الفارق للمضيف، بتسجيله هدفًا في الدقيقة 47.
وفي الشوط الثاني، عزز المدافع إيفانز تقدم ليستر، حين سجل هدفًا في الدقيقة 49، وعاد فاردي، وسجل هدفه الشخصي الثاني، والرابع لفريقه، في الدقيقة 75.
وارتفع رصيد ليستر سيتي من النقاط إلى النقطة 38، في وصافة سلم الترتيب، بفارق 8 نقاط كاملة عن ليفربول المتصدر، و6 نقاط عن مانشستر سيتي الثالث.
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