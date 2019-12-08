الامارات | البحرين بطلاً لخليجي 24 والمنتخب السعودي وصيفاً

شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين بطلاً لخليجي 24 والمنتخب السعودي وصيفاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المنتخب البحريني بطلاً لكأس الخليج 24 عقب فوزه على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل ليحرز الأحمر أول لقب له في تاريخ مشاركته ببطولات الخليج، وكتب البحرين أسمه في سجلات الأبطال بينما خسر المنتخب السعودي فرصة زيادة ألقابه الخليجية، ويعود الفضل في هذا الفوز إلى المهاجم البحريني محمد الرميحي الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68، على عكس سير المباراة الذي استحوذ على معظم مجرياتها المنتخب السعودي بفضل خبرة لاعبيه.

وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعها للمنتخب السعودي وقائده سلمان الفرج في الدقيقة 12 من المباراة كان كفيلاً بتحويل النتيجة لصالح الأخضر السعودي