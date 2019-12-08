شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى في تاريخها.. البحرين تهزم السعودية وتتوّج بكأس الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المنتخب البحريني لكرة القدم بكأس الخليج لكرة القدم «خليجي 24»، الأحد، بفوزه على نظيره السعودية على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

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اللقب هو الأول لـ«الأحمر» البحريني في البطولة التي انطلقت على أرضه في العام 1970. بينما فشل «الأخضر» السعودي في إضافة لقبة الخليجي الرابع بعد 1994، 2002، و2003.

هدف البحرين الثمين حمل توقيع محمد سعد الرميحي (69).

وهذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها البحرين والسعودية في نهائي البطولة الخليجية التي تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج العربي.