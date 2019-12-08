شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى في تاريخها.. البحرين تهزم السعودية وتتوّج بكأس الخليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المنتخب البحريني لكرة القدم بكأس الخليج لكرة القدم «خليجي 24»، الأحد، بفوزه على نظيره السعودية على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.
اللقب هو الأول لـ«الأحمر» البحريني في البطولة التي انطلقت على أرضه في العام 1970. بينما فشل «الأخضر» السعودي في إضافة لقبة الخليجي الرابع بعد 1994، 2002، و2003.
هدف البحرين الثمين حمل توقيع محمد سعد الرميحي (69).
وهذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها البحرين والسعودية في نهائي البطولة الخليجية التي تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى في تاريخها.. البحرين تهزم السعودية وتتوّج بكأس الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.