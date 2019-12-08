شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية تشيد بعودة الفرعون للتسجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى، تألقه فى الدورى الإنجليزى «البريميرليج» خلال ظهوره مساء أمس الأول مع فريقه أمام بورنموث، وفوز «الريدز» بثلاثية نظيفة دون رد. وخرجت الصحف الإنجليزية عقب لقاء ليفربول وبورنموث لتبرز تألق النجم المصرى فى هذه المباراة، وأنه مثّل تهديدا مستمرا على الجانب الأيمن بلمسته وسرعته، وصوب 4 تصويبات على المرمى وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه. وسلط موقع ليفربول الضوء على الرقم الذى حققه «صلاح» بتسجيله أمس، إذ أصبح رابع أكثر لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى تسجيلًا خلال أول 100 مباراة له. وأشاد المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، يورجن كلوب، بما قدمه الفرعون المصرى محمد صلاح. وقال، فى تصريحات نقلتها شبكة «سكاى نيوز»: إن «صلاح كان قويًا حقًا». وتابع إنه «تعرض للإصابة منذ فترة طويلة، لكنه الآن يقدم 100% من مستواه». خاض «صلاح» مباراته رقم 100 فى الدورى الإنجليزى، وسجل هدفا وصنع آخر فى فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية دون رد فى الجولة السادسة عشرة من عمر الدورى الإنجليزى. وشارك محمد صلاح أساسيًّا وأكمل المباراة حتى نهايتها، ووصل صلاح لهدفه السابع فى الدورى هذا الموسم وصنع 4 أهداف. وأضاف: «المباراة كانت رائعة بالنسبة للاعبين، وكانت الكلمة الأكثر قولا فى غرفة الملابس هى (شباك نظيفة)».

ويستعد فريق ليفربول للسفر إلى النمسا لمواجهة ريد بول سالزبورج خلال الجولة الأخيرة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.