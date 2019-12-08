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فيفا يعلن عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2019

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2019.

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وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 11 حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 فرق، وفي مقدمتهم الهلال بطل دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في كأس العالم للأندية 2019 بمواجهة الترجي التونسي بطل إفريقيا، يوم السبت الموافق 14 من شهر ديسمبر.

ويُشارك في كأس العالم للأندية 2019 كل من؛ الهلال بطل آسيا، السد القطري باعتباره البلد المستضيف، بطل ، مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وهينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا.

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