شكرا لقرائتكم خبر عن سون هيونج: هدفى فى شباك بيرنلى «صدفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف الكورى سون هيونج مين، لاعب فريق توتنهام الإنجليزى، بأن هدفه المارادونى الذى أحرزه فى شباك بيرنلى عند الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول جاء مصادفة بعد فشله فى التمرير لزملائه داخل المستطيل الأخضر مما جعله مضطرا للسير بالكرة ومراوغة لاعبى بيرنلى من منطقة وسط ملعبه حتى وصل إلى مرمى الفريق المنافس ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

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وقال سون فى تصريحات نشرتها عدة وسائل إعلام إنجليزية، إنه قطع مسافة 80 ياردة ولمس الكرة قرابة 13 أو 12 مرة فى 12 ثانية حتى أسكنها شباك فريق بيرنلى الذى خسر أمام توتنهام بخماسية نظيفة دون رد.

وعلق جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام، بأن لاعب فريقه سون أحرز هدفا ممتعا للغاية شبيه بأحد أهداف اللاعب البرازيلى رنالدو، نجم ريال مدريد السابق.

وكان توتنهام قد حقق نتائج مميزة منذ تولى البرتغالى مورينيو تدريب الفريق ونجح فى إنتشاله من قاع المسابقة.